Fiumicino, collassa la banchina del porto canale: interviene l’Autorità portuale

Fiumicino – Nella mattinata di oggi, mercoledì 19 maggio, è stato avviato l’intervento in somma urgenza per il ripristino della banchina sud del porto canale di Fiumicino.

Giovedì scorso si era verificato un collasso del molo in prossimità della bitta 35 a causa dello scorrimento dell’acqua che ha progressivamente rimosso ed asportato la parte sottostante della banchina stessa.

Tempestivamente gli uffici dell’AdSP si erano subito attivati per recintare l’area per garantire la pubblica incolumità e per avviare tutte le procedure necessarie all’affidamento dei lavori di ripristino, che dureranno poco meno di un mese e per i quali saranno necessari circa 80mila euro.

In parallelo, davanti alla foce, si procederà ad assicurare, attraverso il ripianamento del fondale, anche il rimodellamento delle dune davanti al molo al fine di garantire l’accesso in sicurezza nel porto canale.

