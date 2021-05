Latina, sfonda la vetrina di un pub e ruba 200 euro dalla cassa: denunciato

Latina – La Polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino di 19 anni per furto aggravato.

All’alba di giovedì scorso 13 maggio è stata danneggiata la vetrata d’ingresso di uno dei pub di via Neghelli, a Latina, e dopo essere entrato nel locale ha rubato dal bancone un telefono cellulare e la somma di circa 200,00 euro contenuta nella cassa, quindi si è dato alla fuga.

Immediatamente sono scattate le indagini dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Polizia Scientifica.

Grazie ai rilievi svolti sul posto ed alle riprese di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nelle adiacenze del locale danneggiato, è stato identificato e denunciato uno straniero tunisino di 19 anni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

