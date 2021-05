Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il fronte che martedì avrà valicato le Alpi riversandosi sulla Val Padana si metterà successivamente in moto verso sudest portandosi verso le regioni centro-meridionali nel corso della giornata. Non si tratterà di un passaggio frontale in grado di dar luogo ad un peggioramento generalizzato, ma si limiterà ad attivare una certa instabilità sulle zone interne. Da giovedì un promontorio dell’anticiclone in espansione dall’Europa occidentale proverà ad espandersi verso l’Italia, ma manterrà un flusso di correnti nordoccidentali in quota lungo il suo bordo destro che innescheranno ancora una certa instabilità diurna in Appennino con locali sconfinamenti alla costa tirrenica centro-meridionale. Venerdì l’anticiclone raggiungerà il culmine e manterrà tempo stabile su gran parte d’Italia, anche se dall’Atlantico si avvicinerà una nuova perturbazione responsabile di un peggioramento sulle Alpi occidentali, con ripercussioni nel weekend. Nel dettaglio:

METEO MERCOLEDÌ 19 MAGGIO. Notte instabile su Val Padana centro-orientale e Toscana con piogge ed anche alcuni temporali sul Triveneto, mentre ampie schiarite si faranno strada al Nordovest. Qualche pioggia in arrivo al mattino fin su Toscana interna, Umbria e Marche e maggiori schiarite sul resto delle regioni centrali, fino ad ampie schiarite ad inizio giornata al Sud. Nel pomeriggio permane una certa variabilità sulla Val Padana centro-orientale con alcuni rovesci o temporali tra Lombardia orientale e Triveneto, annuvolamenti irregolari su regioni adriatiche e dorsale appenninica con qualche pioggia su Toscana interna, Umbria Abruzzo interno, Molise, Campania orientale e alta Puglia fino a sera. Schiarite altrove, ma entro sera riprendono le precipitazioni sulle Alpi confinali occidentali dove interverranno anche deboli nevicate già dai 1200m circa. Venti in rinforzo da ovest-nordovest, temperature in calo al Centro-Nord.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: Giornata caratterizzata da variabilità instabile sulle regioni del medio Tirreno, in presenza di maggiori addensamenti sulla Toscana, specie medio-alta, con piogge a tratti, localmente moderate (carattere di rovescio), tra notte e metà mattino, poi nel pomeriggio (possibili spunti temporaleschi) e di nuovo in serata ma soltanto sul comparto appenninico settentrionale e confinante con la Romagna. Tendenzialmente più asciutto e con qualche schiarita in più sulla bassa Toscana. Nubi irregolari in Umbria dove ci attende una giornata a tratti instabile, con piogge in prevalenza deboli fra notte e primo mattino, locali acquazzoni nel pomeriggio e nuovo passaggio rapido di piogge in serata. Maggiori aperture sul Lazio, con qualche addensamento in più anche qui nelle ore pomeridiane, specie sulle aree interne ed appenniniche, dove non si escludono isolati piovaschi. Temperature sostanzialmente stabili. Venti deboli o moderati tra Ovest e Nordovest, con rinforzi pomeridiani soprattutto sulle coste. Mare mosso o molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Martedì con sole prevalente e qualche nube di passaggio; maggiore nuvolosità in serata sull’alta Toscana con possibili prime piogge deboli entro tarda sera sul comparto appenninico confinante l’Emilia. Seguirà un mercoledì caratterizzato dalla presenza di nubi talvolta irregolari sul comparto settentrionale e appenninico della Toscana, con piogge deboli o localmente moderate fra notte e primo mattino; locali rovesci sull’Appennino Tosco-Emiliano e Romagnolo. Possibili brevi piogge anche sull’Umbria. Nuovi locali spunti piovosi nel pomeriggio lungo i crinali appenninici. Maggiori schiarite su Lazio centro-occidentale. Seguirà un giovedì complessivamente variabile, con instabilità diurna accompagnata da piogge e locali rovesci anche a sfondo temporalesco, tra Toscana interna, Umbria ed in particolare sull’Appennino e nell’ entroterra Laziale. Tendenza ad alta pressione in aumento per un weekend in prevalenza soleggiato.

Fonte: 3B Meteo