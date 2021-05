Ostia Antica avrà il suo presidio di Protezione Civile: ecco dove

Ostia – “È intenzione di questa Amministrazione istituire un presidio di Protezione Civile ad Ostia Antica. Riteniamo che l’immobile di proprietà di Roma Capitale, compreso tra via Pericle Ducati e viale dei Romagnoli, privo di attività manutentiva decennale, possa diventare un sito strategico per questo quadrante di territorio dove le unità di personale volontario, con propri mezzi e attrezzature, possano espletare le attività di Protezione Civile, attraverso un coordinamento tecnico-operativo”. Ad annunciarlo, con una nota, sono la presidente Giuliana Di Pillo e il vicepresidente con deleghe all’Ambiente, Territorio, Sicurezza e Patrimonio del Municipio Roma X Alessandro Ieva.

“Lo scopo – spiegano – è anche diffondere la conoscenza dei rischi nella cittadinanza per l’adozione di comportamenti adeguati e corretti e di contribuire in primo luogo all’efficacia della risposta operativa. Questo è l’indirizzo politico approvato dalla Giunta del Municipio Roma X con la Direttiva n.13 dell’11 maggio 2021″.

“L’atto prevede la presa in consegna dell’immobile da parte del Municipio Roma X dal Patrimonio comunale, dopo una valutazione tecnica dello stato strutturale, e di procedere con una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni di volontariato di Protezione Civile, riconosciute da Roma Capitale o dalla Regione Lazio, al fine del recupero manutentivo e all’utilizzo come sede operativa di Protezione Civile”.

“Doppia opportunità per Ostia Antica, dunque: la valorizzazione di un immobile abbandonato da oltre vent’anni limitrofo alla scuola elementare Fanelli-Marini e la nascita di un presidio di Protezione Civile”, concludono Ieva e Di Pillo.

