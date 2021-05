Roma, pistola e proiettili nascosti nel circolo culturale: arrestato il presidente

Roma – Una pistola calibro 9 x 21 con matricola abrasa completa di caricatore con 10 cartucce e altri 44 colpi distinti tutti calibro 9 x 21. Questo quanto trovato dagli agenti del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, nel corso di una perquisizione presso un’Associazione.

L’indagine ha preso avvio da due precedenti arresti, rispettivamente, nel febbraio e aprile scorso. In quest’ultimo la droga, 670 grammi di cocaina, era stata trovata in una macchina in uso a un 63enne romano.

Sulla base di questo dato, i poliziotti hanno deciso di approfondire i controlli dentro il circolo culturale di cui il 63enne è presidente e nella sua abitazione. Grazie alla vibrazione segnalata da un metal detector in uso alle Forze dell’ordine – sotto il bancone della mescita in un’intercapedine – i poliziotti hanno rinvenuto l’arma e i proiettili.

Alcune dosi di cocaina con un bilancino di precisione sono poi state trovate dagli agenti nella camera da letto, nel corso della perquisizione nella sua casa.

Al termine dell’operazione l’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione nonchè denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Proseguono le indagini volte a risalire, anche grazie ai rilievi della Polizia Scientifica, la provenienza dell’arma e dei proiettili.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

