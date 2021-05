Superenalotto, la fortuna bacia Minturno: centrato un “5” da 11mila euro

Minturno – Il Lazio ancora a segno grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 18 maggio, come riportato da Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 11.581,29 euro.

La giocata vincente è stata centrata nel tabacchi di via Per Castelforte 85 nel comune di Minturno, in provincia di Latina.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Minturno