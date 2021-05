Unaprol e Coldiretti donano due ulivi al “Leonardo da Vinci” di Maccarese

Fiumicino – Nel “Giardino dei Giusti” dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” a Fiumicino verranno piantati due alberi di ulivo donati da Unaprol e Coldiretti Lazio.

Un Giardino nel quale sono onorati con degli olivi oltre 40 “Giusti” di ogni tempo e Paese, in segno dell’importanza educativa della Memoria e dell’attenzione ai valori della solidarietà e della responsabilità.

Alla cerimonia prevista per domani, giovedì 20 alle ore 12, sarà presente anche il Direttore generale di Unaprol, Nicola Di Noia, che terrà agli studenti dell’Istituto una lezione sull’Olio Evo e sull’analisi sensoriale curata da Unaprol – Evoo School.

“Un’attività formativa – spiega il presidente di Unaprol e Coldiretti Lazio, David Granieri – che sarà svolta nell’ambito del protocollo d’intesa che Unaprol ha già sottoscritto con l’IIS Leonardo da Vinci e altri Istituti scolastici. L’obiettivo è quello di avviare collaborazioni didattiche, tecniche e scientifiche dedicate al settore olivicolo-oleario e sviluppare un progetto culturale ed educativo, che possa ampliare la conoscenza dell’Olio Extra Vergine d’Oliva e delle Olive da tavola. Al tempo stesso promuovere la crescita professionale delle filiere connesse al settore olivicolo-oleario.

I due alberi di ulivo verranno messi a dimora nel “Giardino dei Giusti” “per onorare la memoria di due “giusti”: il medico dell’sms Carlo Urbani – spiegano dall’IIS Leonardo Da Vinci – che ha pagato con la vita la battaglia contro la Sars e Ruth Bader Ginsburg, scomparsa nel 2020 all’età di 87 anni, già giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti dal 1993. E’ stata la seconda donna nella storia americana a ricoprire quella carica e prima esponente femminile della comunità ebraica a far parte della Corte, tenace sostenitrice della parità uomo-donna, che ha dato un grande contributo all’affermazione dei diritti delle donne negli Stati Uniti”.

