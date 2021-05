Veronica Tasciotti è il nuovo assessore allo Sport e al Turismo di Roma

Roma – La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza con cui nomina Veronica Tasciotti Assessora allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini.

“Voglio fare il mio in bocca al lupo a Veronica Tasciotti per l’incarico che si appresta a ricoprire e darle il benvenuto nella Giunta Capitolina. Sono certa che insieme riusciremo a portare a termine gli obiettivi prefissati e ad affrontare con successo le sfide che si presenteranno nei prossimi mesi”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo