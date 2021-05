Elezioni comunali 2021 a Formia: la posizione di Fratelli d’Italia

Formia – “Tradire politicamente qualcuno, vuol dire avere un accordo sancito con quest’ultimo e nel caso di un Partito, così come lo è il nostro, vuol dire che quell’accordo è stato ufficializzato e approvato gerarchicamente dalle figure deputate a farlo, ovvero, il Segretario Provinciale in primis e quello Regionale poi, nella fattispecie il Senatore Nicola Calandrini e l’Onorevole Paolo Trancassini. E’ opportuno chiarire subito che nessuno dei nostri vertici ha mai ratificato nulla con nessuno”.

A parlare è Stefano Zangrillo, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, che aggiunge: “Dopo la caduta dell’Amministrazione comunale Villa mai nessun accordo di partito, nei termini sopra indicati e che sono gli unici ad avere validità per Statuto, è stato sancito da Fratelli d’Italia né con Conte e né con nessun altro”.

“Quando si fa riferimento all’accordo di ottobre scorso fatto tra l’allora consigliere comunale Cardillo Cupo e lo stesso Conte, bisogna oggettivamente spiegare che quella fu una alleanza prettamente consiliare poiché il nostro referente in assise, Pasquale Cardillo Cupo, non potendo per motivi di Statuto Comunale fondare il gruppo di FdI per staccarsi da quello di Forza Italia (scelto dallo stesso dopo il voto in quanto Sindaco non eletto e non avendo all’epoca ancora aderito a FdI) ha dovuto per forza di cose intraprendere la strada della ‘fusione’ con il gruppo di Formia ConTe – spiega -. Come si può ben capire tale accordo era esclusivamente relegato alla consiliatura in corso e non era atto ad opzionare o sancire candidature a Sindaco future, infatti, finita la consiliatura, sciolto il consiglio viene meno anche l’accordo sul gruppo consiliare poiché non vi è più”, sottolinea Zangrillo.

“In merito anche ad alcuni commenti sui social, approfitto per chiarire che membri del direttivo locale di FdI non sono mai entrati (compreso il sottoscritto) in alcun coordinamento o direttivo di altro movimento per una ragione molte semplice: nel nostro Statuto per chi fa una cosa del genere è prevista l’espulsione. Voglio anche ricordare a chi mette in giro queste inesattezze che quando per un mero errore di stampa – aggiunge Zangrillo -, come ci fu riferito, venne apposto il logo di FdI sul point elettorale di Conte, fummo noi stessi a chiederne l’immediata rimozione, anche in quel caso se vi fosse stato un accordo che oggi ci imputa un tradimento avremmo agito così? No. Questo non vuol dire essere contro Conte o chi per esso ma vuol dire essere organici e rispettosi del Partito in cui si milita”.

“Fratelli d’Italia in maniera ufficiale e non favoleggiante con le opzioni in campo sia di Conte, sia di La Mura che di Taddeo – prosegue -, poiché questi in ottica di centrodestra, ha tenuto sempre la stessa coerente posizione e modus operandi, ovvero, sondare la base che è la vera forza di un gruppo e portare le indicazioni di questa ai vertici del partito, perché ribadisco noi siamo un partito che ha regole scritte, una gerarchia nei ruoli e non una lista civica”.

“Questo è stato fatto sabato, dove la base attraverso un confronto ha indicato la figura di Gianluca Taddeo e quel risultato, coerentemente alle nostre regole, lo abbiamo sottoposto al senatore Nicola Calandrini in quanto nostro Segretario Provinciale. Nessuno ha tradito qualcuno per qualcun altro, abbiamo solo espletato quei passaggi legittimi, seri e coerenti che purtroppo mancano in molti altri lidi della politica e di questo la gente ce ne darà atto così come a livello Nazionale lo sta riconoscendo alla nostra Giorgia Meloni”, conclude Zangrillo.

