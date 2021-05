Eur, nascondeva e spacciava hashish nel parcheggio residenziale: arrestato

Roma – Il personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma, ha arrestato, in zona Eur, un 32enne sorpreso a detenere 6 chili di hashish.

Gli agenti, a seguito di alcuni servizi di osservazione in zona, hanno notato alcuni strani movimenti nei pressi di un parcheggio sotterraneo di un complesso residenziale.

Dopo aver fatto intervenire l’Unità Cinofila, con l’aiuto dei cani poliziotto “Condor” e “Kara” si è arrivati ad un locale, in uso al 32enne, ove, all’interno di un armadio erano custoditi oltre 60 panetti di hashish pari a 6 chili circa di stupefacente, pronto per essere immesso nel mercato cittadino; l’uomo è stato tratto in arresto e sottoposto a giudizio direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

