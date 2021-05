Fondi, sinergia tra Camera di Commercio e Comune per rilanciare l’economia

Fondi – Giovanni Acampora, Presidente della Camera di Commercio e Pietro Viscusi, Segretario Generale, hanno ricevuto il Sindaco del Comune di Fondi, Beniamino Maschietto, per uno scambio di riflessioni su possibili azioni sinergiche per cercare, in questa delicata fase di rinascita a livello economico e sociale, di dare riposte concrete a imprese e cittadini.

All’incontro erano presenti oltre a Luigi Niccolini, Presidente dell’Azienda Speciale camerale In.For.Mare, al Vicepresidente Vicario Enzo De Lucia ed i condirettori Maria Paniccia e Norberto Ambrosetti, anche l’europarlamentare on.le Salvatore De Meo, in collegamento video.

La consapevolezza che il rafforzamento di visioni di sviluppo condivise tra i vari attori locali può consentire di innescare meccanismi virtuosi, ha rappresentato la base su cui si sono svolti i colloqui dai quali è emersa anche la disponibilità a valutare un progetto di sviluppo territoriale nell’ambito del Comune di Fondi, in funzione di politiche mirate a raccogliere le istanze dei territori.

Raccogliere le istanze dei territori, trasformare tali istanze in progetti finanziabili, individuare le fonti di finanziamento: sono, questi, solo alcuni degli elementi indispensabili per una strategia in grado di creare valore e, al riguardo, la Camera di Commercio e il Comune di Fondi hanno espresso unità di intenti focalizzando l’attenzione, in particolare, sull’importanza di attualizzare i rapporti tra enti pubblici e mondo imprenditoriale.

Un incontro, dunque, che ha visto il Presidente Acampora ed il Sindaco Maschietto impegnati in una condivisa interpretazione delle politiche di sviluppo dell’economia locale e che è stata l’occasione per mostrare una spiccata reciproca capacità di ascolto funzionale alla programmazione di efficaci azioni di promozione della realtà territoriale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fondi