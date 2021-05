Fondi, venerdì 21 maggio “Ad Ammirar… le stelle”: lettura drammatizzata del XXVI canto dell’Inferno

Fondi – Tutto pronto per “Ad Ammirar… le stelle”, lettura drammatizzata del XXVI canto dell’Inferno della Divina Commedia organizzata nell’ambito de “Il Maggio dei Libri”, campagna nazionale ormai giunta alla sua undicesima edizione e quest’anno incentrata sul tema dell’amore dantesco.

L’evento, a cura dell’Associazione culturale “La cinearte produzioni”, è patrocinato dal Comune di Fondi e si terrà nel pittoresco e suggestivo cortile della Giudea senza pubblico ma in diretta streaming.

I fratelli Francesco e Gianmarco Latilla, rispettivamente unico attore in scena e regista dello spettacolo, prenderanno per mano il pubblico per poi immergerlo, con l’aiuto di effetti scenici e visivi, nell’universo dantesco.

Focus dello spettacolo l’antitesi tra eros (amore) e thanatos (morte).

“Dopo il successo dello scorso sabato con lo spettacolo organizzato dal Teatro Bertolt Brecht in Largo Elio Toaff – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – proseguono gli eventi volti a valorizzare i monumenti, i quartieri e i luoghi storici della nostra antichissima e bellissima città. L’evento si terrà in streaming ma la ripresa integrale dello spettacolo, e la conseguente trasmissione in diretta su tutti i social dell’Ente, darà grande visibilità, oltre i confini locali, sia ai protagonisti che al nostro centro storico”.

L’appuntamento è venerdì 21 maggio alle 19:30 sui canali social del Comune di Fondi.

“Ad Ammirar… le stelle” è il primo di due eventi organizzati nell’ambito de “Il Maggio dei Libri” e dedicati al Sommo Poeta.

Il secondo appuntamento, “Amor che ci muove”, in programma il 26 maggio alle ore 18:00, è invece un’iniziativa organizzata dall’associazione culturale “Leggimi Sempre” dedicata ai bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fondi