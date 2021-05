“Il mare sceglie Anzio. 3000 anni d’Amore”: al via la campagna per la ripresa economica

Anzio – “Il mare sceglie Anzio. 3000 anni d’Amore”: parte la campagna di comunicazione istituzionale e di marketing territoriale, sui social e sulle principali testate giornalistiche nazionali, promossa dal Sindaco, Candido De Angelis, per diffondere il brand Anzio e per dare impulso alla ripresa economica del territorio, alla vigilia di una stagione estiva che si annuncia sold out prima di cominciare.

Nella prima immagine della campagna dominano “la Riserva Naturale di Tor Caldara, le aree verdi sul mare e le spiagge caraibiche di Lido delle Sirene, Lavinio e Lido dei Pini”; la seconda pagina di comunicazione vede in primo piano “il parco Archeologico della Villa Imperiale, la meravigliosa spiaggia di Nerone (lato nord), il litorale di Anzio Colonia, con la Basilica di Santa Teresa sullo sfondo; nella terza immagine “il Parco Archeologico della Villa Imperiale, il faro, la spiaggia di Nerone (lato sud), con il Porto Innocenziano sullo sfondo“.

Tutti e tre i soggetti presentano nuovi ed emozionanti scatti fotografici dal drone, con in primo piano la Bandiera Blu 2021, la Bandiera Verde 2021, con il claim “Il mare sceglie Anzio”, il payoff “3000 anni d’Amore” ed il messaggio del Sindaco, Candido De Angelis:

“Sta nascendo la Città di domani, con il piano delle nuove opere pubbliche, con il rilancio del Porto, con il recupero del Paradiso sul Mare, con un moderno piano parcheggi alle porte del centro cittadino, con il Palazzetto dello Sport, che si aggiunge al nuovo impianto natatorio della Città di Anzio ed alla valorizzazione del patrimonio archeologico, del nostro splendido mare e della nostra rinomata cucina marinara, tra le migliori al mondo. Vi aspetto, ad Anzio c’è sempre il sole!”.

La Città di Anzio, all’indomani del decreto riaperture varato dal Governo Draghi e dell’efficace piano vaccinale, è pronta a ripartire in sicurezza ed a mettere in campo ogni azione utile per lo sviluppo turistico del territorio.

