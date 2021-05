Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il veloce fronte che mercoledì scorre su parte dell’Italia si allontanerà giovedì verso la Penisola Balcanica e sarà seguito da un teso flusso di Maestrale che scorreranno lungo il bordo destro di un campo anticiclonico in graduale rimonta dall’Europa sudoccidentale. Il tempo si stabilizzerà su alcune regioni, ma non ovunque. Le correnti da nordovest infatti riusciranno nuovamente ad innescare una spiccata variabilità diurna sul Triveneto e lungo l’Appennino, con nuovi rovesci e qualche temporale che localmente riusciranno a sconfinare alle coste del medio-basso Tirreno, prima di esaurirsi in serata. L’aria più fresca che affluirà insieme alle correnti di Maestrale determinerà inoltre un calo delle temperature al Sud. Venerdì ulteriore rimonta dell’anticiclone e tempo stabile su gran parte d’Italia, ma dall’Atlantico un nuovo fronte punterà l’Italia provocando un peggioramento a partire dalle Alpi. Ma vediamo i dettagli:

METEO GIOVEDÌ 20 MAGGIO. Inizio giornata stabile e in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento sul sud peninsulare, specie sulle zone interne. Nel pomeriggio si intensifica una certa instabilità su Prealpi orientali e Friuli VG con formazione di qualche rovescio o temporale in sconfinamento alle alte pianure venete e alla costa adriatica più settentrionale, che tenderà però ad attenuarsi in serata. Instabilità in formazione diurna anche lungo la dorsale appenninica con rovesci sparsi dalla Toscana alla Basilicata e Calabria ed anche qualche locale temporale, in sconfinamento entro sera a tratti delle coste tirreniche centro-meridionali, in particolare a quelle campane, ma in successivo esaurimento. Sul resto d’Italia permangono condizioni più soleggiate per tutta la giornata. Venti tesi di Maestrale, temperature in calo al Sud.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: Giornata nel complesso variabile sulle regioni del medio Tirreno; dopo un mattino soleggiato, seguiranno maggiori addensamenti nelle ore pomeridiane, associati a piogge sparse e locali rovesci (localmente a sfondo temporalesco) sull’Umbria, nelle zone interne e appenniniche della Toscana, e del Lazio, dove su quest’ultima le precipitazioni potranno estendersi anche al comparto centro-occidentale della regione. Temperature senza particolari variazioni. Venti deboli o moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso o mosso.

Commento del previsore Lazio

Mercoledì giornata a tratti instabile sulle regioni del medio Tirreno, in particolare sulla medio-alta Toscana (specialmente appenninica), che sarà interessata a più riprese durante il giorno, da piogge e rovesci che risulteranno localmente a sfondo temporalesco nelle ore pomeridiane; rovesci attesi in particolare sul comparto appenninico Tosco-Emiliano e confinante la Romagna. Anche l’Umbria interessata da precipitazioni locali al mattino, di nuovo sparse nel pomeriggio, ed in serata. Maggiormente variabile sul Lazio, con possibili spunti piovosi nelle ore pomeridiane sulle aree interne ed appenniniche. Seguirà un giovedì complessivamente variabile, con instabilità diurna accompagnata da piogge e locali rovesci anche a sfondo temporalesco, tra Toscana interna, Umbria e Lazio interno; su quest’ ultima le precipitazioni si estenderanno anche al comparto centro-occidentale della regione. In prevalenza soleggiato venerdì, con la presenza di innocue velature o nubi stratificate di passaggio. Tendenza ad un weekend con temperature in aumento e con sole prevalente, salvo qualche nube in più presente sull’alta Toscana.

Fonte: 3B Meteo