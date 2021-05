Minturno2021, la Lega invoca l’unità del centrodestra… E propone Moni come sindaco

Minturno – “Non vogliamo lanciare il nostro candidato, ma l’unità del centrodestra. Credo che, finalmente, debba nascere un tavolo del centrodestra dove poter parlare e mettere sul piatto tutte le candidature. La nostra è un’opportunità per sconfiggere Stefanelli. Speriamo che le altre forze politiche siano con noi.”

Con queste parole, il senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini, nei giorni scorsi, provava a spiegare qual era il clima all’interno del centrodestra minturnese, chiarendo come, la stessa candidatura dell’avvocato Pino D’Amici, da parte del suo partito, volesse essere uno stimolo al dibattito interno alle varie sensibilità, considerando l’imminente appuntamento con la tornata elettorale.

La “risposta” della Lega: scende in campo Massimo Moni

Il punto è stimolare il dibattito interno? Bene. Noi ci siamo. Sembra questo il “messaggio” lanciato dalla Lega. Messaggio che non si è fatto attendere: alla candidatura dell’avvocato D’Amici hanno risposto con quella di Massimo Moni, consigliere di minoranza e già vicesindaco e più volte assessore comunale.

Una candidatura quella di Moni che non sorprende (nel senso che il suo nome era nell’aria da tempo) e che è stata indicata dal direttivo locale del partito e condivisa dai vertici dello stesso.

L’obiettivo della candidatura, come già detto, è lo stesso di FdI, stimolare il dibattito tra le parti, nella speranza di riuscire a trovare una sintesi che conduca uniti (da entrambe le parti ribadiscono che l’unità è l’obiettivo da raggiungere, la chiave di volta per vincere le elezioni) alle urne e che possa essere una concreta alternativa all’amministrazione attuale, guidata dall’altro candidato sindaco, Gerardo Stefanelli.

“Sono orgoglioso e fiero di essere stato indicato dai vertici del partito, dal coordinamento locale e dai tanti amici vicini al nostro progetto – ha spiegato lo stesso Moni – come eventuale candidato a Sindaco di Minturno, da proporre in un tavolo condiviso del centrodestra.

È arrivato il momento di scegliere un candidato a Sindaco unico e di lavorare su un programma fattibile e condiviso che – ha concluso Moni – abbia al centro lo sviluppo e la crescita del nostro territorio. Vengo dal mondo dello sport dove il gioco di squadra è fondamentale e, soprattutto in questo momento, necessario. Forza e tutti uniti in un’unica direzione.”

La reazione “al rallenty” di Stefanelli

Ma se dal centrodestra minturnese il dibattito interno è fatto a colpi di candidatura, atte a mostrare la qualità dei propri elementi, c’è, qualcuno che, invece, proprio quelle stesse qualità vuole tenerle nascoste, almeno un altro po’.

Di chi stiamo parlando? Dell’attuale Primo cittadino, Gerardo Stefanelli, che, a sua volta, è intervenuto sui suoi canali social sul tema delle prossime elezioni, spiegando: “In città si parla di elezioni, i giornali giustamente parlano di elezioni… e molti mi chiedono se mi sto organizzando, cosa sto facendo, con chi sto parlando. In realtà, io confesso imbarazzato che in questo momento ho in mente ancora solo il lavoro di amministratore.

Portare a termine i cantieri iniziati, organizzare e gestire al meglio la stagione estiva, cogliere le opportunità di finanziamento per continuare ad investire e ammodernare il sistema paese.

Insomma – ha concluso Stefanelli – per qualche altra settimana lasciatemi fare, ancora e soltanto, il Sindaco; arriverà poi il momento di pensare e parlare di elezioni, di progetti e di squadre, di principi e di valori. Per ora solo lavoro. Facciamo grande Minturno.”

Uno Stefanelli “al rallenty”, insomma, che, in attesa di poter studiare le prossime mosse degli avversari, si gode gli ultimi scampoli di “tranquillità” prima che la campagna elettorale entri nel vivo.

