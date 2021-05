Nettuno, ristrutturazione dell’asilo nido comunale “Il Germoglio”

Nettuno – Un importante e radicale intervento di ristrutturazione quello che interesserà l’Asilo Nido Comunale Il Germoglio. I lavori, per un costo pari a 600mila euro, inizieranno entro il 2021 e doneranno un volto nuovo e ancora più moderno alla struttura che ospita i bambini di Nettuno.

Un progetto ambizioso che ha ricevuto il fondamentale contributo del 50% stanziato Bcc Nettuno che affiancherà il 300.000 euro stanziati dal Comune di Nettuno per l’esecuzione di questi interventi di miglioramento e ammodernamento del Nido Comunale.

“Le famiglie e i bambini di Nettuno sono l’essenza e il futuro della nostra comunità – dichiara il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola – Siamo orgogliosi del nostro Asilo Nido che da 41 anni ospita, accoglie e accudisce i bambini di Nettuno svolgendo un fondamentale ruolo ludico, educativo e anche sociale nel nostro territorio.

Ringrazio del lavoro svolto l’Ufficio Lavori Pubblici e i Servizi Sociali del Comune di Nettuno che permetterà a stretto giro di iniziare questi necessari lavori di ristrutturazione. Un ringraziamento particolare lo rivolgo alla Bcc di Nettuno e il Presidente Luciano Eufemi per il prezioso contributo concesso che coprirà il 50% del costo degli interventi.

L’istituto di credito nettunese ha dimostrato, ancora una volta, la sua sensibilità verso le necessità del territorio, specialmente quando riguardano servizi sociali destinati alla collettività e alle fasce più deboli della popolazione. Grazie a questo contributo procederemo con interventi di ristrutturazione e ammodernamento della struttura che permetteranno di creare spazi ancora più accoglienti per i piccoli utenti che la frequentano e anche di apportare migliorie e adeguamenti che consentiranno l’accesso ad ulteriori fondi regionali dedicati proprio agli asili nido e ai servizi alla persona e alle famiglie”.

