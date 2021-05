Pnrr, dibattito in diretta sulla pagina Facebook del comune di Latina

Latina – Oggi, giovedì 20 maggio, a partire dalle ore 17.00, si terrà in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Latina il dibattito dal titolo “Europa, Italia: ripresa e resilienza”, nel corso del quale il Sindaco Damiano Coletta dialogherà con il sottosegretario agli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enzo Amendola, l’Europarlamentare Massimiliano Smeriglio, l’Assessora all’Europa Cristina Leggio e la Presidente della commissione consiliare Città Internazionale Valeria Campagna.

Sarà l’occasione per parlare della ripresa che verrà e delle opportunità che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) metterà a disposizione delle città per rilanciare una crescita sostenibile e duratura nel tempo in risposta alla crisi pandemica provocata dal Covid-19.

