Regione, in programma 60 eventi nei Parchi naturali del Lazio

Regione Lazio – Domani, venerdì 21 maggio, a partire dalle ore 16, l’assessore alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio, Roberta Lombardi, assieme al direttore della Direzione Capitale naturale, Parchi e Aree protette, Vito Consoli, saranno presenti al “Cento Incroci” (Via delle Palme, 158), il nuovo spazio culturale nei locali dell’ex Pecora elettrica del quartiere Centocelle di Roma, per presentare il programma di circa 60 eventi, organizzati in occasione della Settimana Europea dei Parchi 2021, che si svolgeranno in tutto il Lazio da sabato 22 a lunedì 24 maggio nelle aree naturali protette del territorio regionale.

Oltre al calendario degli eventi nei Parchi della nostra regione, saranno illustrate le attività della Rete regionale “Tarta Lazio”, impegnata nella tutela delle tartarughe marine che nidificano sulle nostre spiagge, saranno annunciati i vincitori del contest fotografico “Assaggi Naturali” che hanno meglio documentato la Bellezza dei nostri Parchi e sarà presentato il nuovo video sull’esplosione dei colori della Primavera nei Parchi del Lazio, che fa parte del ciclo di video dedicati ai colori della Natura nelle nostre aree protette durante le quattro stagioni.

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali social di Regione Lazio, Parchi Lazio e di Cento Incroci, e, a causa dell’esiguità dei locali, per le norme di sicurezza anti Covid, non potrà essere seguito in presenza dai giornalisti ma solo on line.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo