Scuola, Pacifico: “Più sicurezza nei luoghi di lavoro e tutele per il dirigente scolastico”

Scuola – “Martedì 18 maggio, ha avuto luogo un incontro con il presidente del comitato di settore regioni-sanità della Conferenza delle Regioni, l’assessore Davide Caparini” Lo dichiara Marcello Pacifico, segretario organizzativo Confedir e presidente nazionale Udir, ha partecipato e discusso di istruzione.

“Per quanto concerne la scuola, – spiega Pacifico – per ottenere un profondo miglioramento si deve obbligatoriamente agire su più fronti, in un’ottica sistemica che consenta flessibilità e semplificazione della burocrazia. Bisogna coinvolgere la conferenza unificata e il Governo alla riformulazione delle regole sul dimensionamento scolastico con un tavolo specifico e urgente sul DPR 81/2009 per riaprire in sicurezza per il prossimo anno scolastico, a partire dell’assegnazione delle nuove 400 sedi di presidenza riattivate dall’ultima legge di bilancio. Il tema degli investimenti sarà centrale anche per ripristinare il Fun tagliato negli scorsi anni. Nell’attuale decreto legge 59/2021 sul fondo complementare di finanziamento del PNRR manca un cofinanziamento con il recupero delle risorse (10 miliardi) tagliate dalla legge 133/2008.

“È necessaria una riforma del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – conclude – che faccia chiarezza e dia tutela al dirigente scolastico inquadrato quale datore di lavoro per chiarire le responsabilità rispetto ai proprietari degli immobili. Sulla progressione di carriera poi bisogna equiparare la dirigenza scolastica alla dirigenza dello Stato nelle altre aree della dirigenza con una progressione che rispetti il merito acquisito”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Scuola