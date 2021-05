Ardea, incidente fra quattro auto su via Laurentina: un ferito grave

Un incidente che ha coinvolto quattro auto, ferendo gravemente uno degli automobilisti. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 21 maggio, in via Laurentina, ad Ardea, in direzione Lido dei Pini.

Il ferito è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso in un ospedale romano. Sul posto, i carabinieri di Ardea, che indagano sulle dinamiche dell’incidente.

Notizia in aggiornamento…