Covid-19 a Sabaudia, dalla mezzanotte del 22 maggio termina la zona rossa a Bella Farnia

Sabaudia – “Dalla mezzanotte di oggi Bella Farnia non sarà più zona Rossa. La decisione è stata presa dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in Prefettura nel tardo pomeriggio di oggi, acquisito il parere della Asl di Latina”.

Lo fa sapere, in una nota, il Sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, che aggiunge: “Ringrazio il Prefetto, la Asl, le forze dell’Ordine coordinate dal Questore, la protezione civile e quanti hanno collaborato, compresa la popolazione residente di cittadinanza italiana ed indiana. La situazione, in generale, impone a tutti a comportamenti responsabili, rispettosi delle misure di contrasto e contenimento dei contagi da covid-19, in tutti gli ambiti della vita privata, professionale e sociale. Per questo l’invito a mantenere alta l’attenzione ed a vaccinarsi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sabaudia