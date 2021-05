Regalare fiori è una delle azioni più classiche per trasmettere un messaggio di affetto. Indipendentemente dal tipo di fiori che si regalano, che sia per il tipo o per il colore, si accettano come un modo sincero per esprimere i sentimenti tra le persone. Che sia come simbolo di rispetto dopo la morte, come omaggio dopo anni di vita dedicati al lavoro o più semplicemente come un gesto d’amore disinteressato verso la persona amata. Qui ti facciamo scoprire una lista dei fiori più romantici da regalare.

Quali sono i fiori più romantici da regalare?

Tra le tante opzioni disponibili è possibile effettuare una selezione con i fiori più romantici da regalare. E anche se si può regalare un fiore unico, è più comune che questi vengano regalati come bouquet. Alcuni tra i più richiesti, come il bouquet di peonie, richiedono un aumento non solo nella richiesta di questo tipo di fiori ma anche una novità rispetto alle ultime tendenze. La rosa continuerà a essere il fiore per eccellenza per i più romantici ma si possono sempre scegliere fiori meno convenzionali e unici per sorprendere il partner.

Peonie

Non che prima ne avesse poca, ma la peonia acquista popolarità di anno in anno come fiore romantico da regalare. Tuttavia, è vero che questo fiore è stato tradizionalmente più apprezzato nelle culture del lontano oriente, dove simboleggia la fortuna e l’abbondanza. Nel suo senso più amoroso, si tratta di un fiore molto gettonato per i tatuaggi giapponesi, in cui è rappresentata insieme al classico leone giapponese per simboleggiare il dualismo tra potere e bellezza.

La peonia è un ottimo fiore da regalare come segno d’amore, non solo per la sua estetica attraente e il suo profumo, ma anche per ciò che simboleggia, ovvero la bellezza delicata, effimera e, di conseguenza, un tocco selvaggio o naturale.

Si possono trovare più facilmente tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate in quanto la peonia è una diva esclusiva non disponibile tutto l’anno.

Girasoli

Se ciò che si cerca è un’espressione d’amore meno commerciale e più naturale, ci sono pochi fiori paragonabili ai girasoli. Di una bellezza semplice ma luminosa, i loro petali di colore giallo allegro rievocano inevitabilmente paesaggi naturali e rustici in primavera o estate.

Il girasole simboleggia adorazione e allegria e nella lingua dei fiori ha un significato di ammirazione, fascino e fedeltà per la sua ineguagliabile ricerca del sole quando non è ancora maturo. Regalare un girasole, quindi, potrebbe significare paragonare il destinatario al sole e comunicargli di avere occhi solo per lui.

Camelie

Altro fiore dalla grande storia nell’est asiatico, le camelie sono il simbolo dell’amore eterno e incondizionato in Paesi come il Giappone, dove si chiamano tsubaki. Il loro simbolismo romantico ha origine nel fatto che una volta maturi, i fiori cadono dalla pianta e si mantengono bene per un lungo periodo, riflettendo così l’atemporalità del sentimento amoroso.

A seconda del loro colore simboleggiano diversi tipi di amore. Le rosa rappresentano la seduzione, mentre le rosse sono amore incondizionato, desiderio e passione, le bianche invece incarnano l’innocente purezza del primo amore.