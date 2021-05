Infernetto, minaccia una donna all’uscita dal ristorante: denunciato 55enne

Ostia – I carabinieri della Stazione di Casal Palocco hanno deferito all’Autorità giudiziaria un 55enne romano per minacce aggravate.

I fatti risalgono a pochi giorni fa, quando una donna era stata importunata e minacciata da un uomo e da altre persone in corso di identificazione, nei pressi di un noto ristorante in zona Infernetto.

L’attività investigativa degli uomini dell’Arma è riuscita ad identificare compiutamente l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, e quindi procedere alla sua denuncia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

