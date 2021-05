Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. A soli dieci giorni dall’inizio dell’estate meteorologica che ricade il 1 giugno, il clima sull’Italia è tutt’altro che caldo e presenta ancora spunti di instabilità da inizio Primavera. Pensate che oltre il circolo polare artico si sono già superati valori di 30°C. La causa di questo ritardo stagionale è da ricercarsi nell’insistenza di una circolazione fredda sul Mare del Nord che si estende in latitudine fino al Mediterraneo centrale. La giornata odierna risentirà ancora in parte di queste infiltrazioni fresche che tuttavia si stanno allontanando verso l’Europa orientale seguite da una rimonta anticiclonica. Il tempo sarà migliore della giornata di mercoledì ma le correnti in quota favoriranno ancora la formazione di nuvolosità irregolare e qualche piovasco o temporale sulle regioni centro meridionali e in parte al Nord. Vediamo allora cosa dovremo aspettarci.

METEO VENERDÌ 21 MAGGIO. Condizioni più soleggiate un po’ ovunque ma con cieli che verranno offuscati da velature e stratificazioni alte in graduale ispessimento sulle regioni centro-settentrionali. Nuvolosità che andrà compattandosi però sulle Alpi dove riprenderanno le piogge a partire dai settori confinali e si intensificheranno la sera su quelli occidentali. Qualche pioggia in arrivo anche sulla Liguria centrale, verso sera fin su alto Piemonte e alta Lombardia. Temperature in aumento. Residue raffiche di Maestrale sullo Ionio, altrove ventilazione in attenuazione ma con tendenza a disposizione dai quadranti meridionali al Nord.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: giornata stabile e prevalentemente soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, con cieli poco o al più parzialmente nuvolosi per innocue nubi medio-alte stratificate di passaggio, sparse o localmente estese, tra pomeriggio e sera. Qualche nube in più in serata sull’alta Toscana, ma senza conseguenze. Temperature in aumento nelle massime. Venti da Ovest-Sudovest, deboli o moderati lungo le coste e crinali, nelle ore pomeridiane. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Venerdì giornata in prevalenza soleggiata sulle regioni del medio Tirreno, salvo il transito di qualche velatura o nube stratificata sparsa o talora estesa, entro sera. Seguirà un sabato nel complesso soleggiato su Lazio e Umbria, con cieli al più parzialmente nuvolosi per nubi stratificate di passaggio, talora estese su Umbria e alto Lazio; mentre avremo maggiore nuvolosità sulla Toscana, da sparsa a irregolare, con maggiori addensamenti presenti sul comparto settentrionale ed appenninico, associati a deboli precipitazioni sparse e a tratti. Domenica nel complesso variabile, con nuvolosità sparsa e talvolta estesa specie tra medio-alto Lazio, Umbria e bassa Toscana entro tardo pomeriggio/sera, dove non si esclude la possibilità di isolati e deboli spunti piovosi. Venti moderati meridionali, con rinforzi lungo le coste e crinali. Temperature in aumento specie nelle massime, in particolare domenica, quando avremo punte di 26-28°C. Tendenza ad un inizio settimana interessato ancora dal transito di correnti umide in quota, che porteranno nuvolosità e qualche pioggia, in particolare sulla Toscana.

Fonte 3B Meteo