Nel 2021 sempre più utenti giocano in borsa online

Il 2021 è certamente un anno particolare, ancora stiamo nel ben mezzo della pandemia mondiale, anche se ormai si sta vedendo un barlume di speranza.

Sono cambiate tante cose da gennaio 2020, quando iniziò a circolare il COVID-19, di conseguenza anche l’economia ha visto mutare i suoi equilibri e molte persone hanno deciso di investire e tentare la fortuna.

Nel 2021 sempre più utenti giocano in borsa con metodo online, questo ha incrementato il settore e tutto ciò che ne concerne. Per poter riuscire in tale campo è necessario leggere attentamente una Guida per giocare in borsa, così da effettuare investimenti mirati e sicuri.

Certamente Giocare in borsa ha sia il suo fascino che i suoi guadagni, ma quante sono le persone che hanno intrapreso questa strada? Di seguito un’attenta analisi di questo fenomeno mondiale e italiano.

Quanti sono gli italiani fanno investimenti online?

Come abbiamo anticipato il fenomeno degli investimenti online da due anni è triplicato, anche a fronte dell’insicurezza economica e la voglia di cambiare la propria vita.

Per poter entrare nei mercati borsistici in modo autonomo è necessario iscriversi ad una piattaforma che faccia da tramite. Infatti dal 2019 ad oggi i brokers di trading hanno visto aumentare le utenze in modo esponenziale.

Nel 2020 i brokers di trading online sono diventati ben 242, a fronte del 2018 che erano solo 132, questi numeri ci fanno ben capire quanto gli utenti abbiano voglia di eseguire in modo autonomo i propri investimenti, senza doversi “fidare” e affidare a terzi.

Nel 2020 gli italiani che hanno deciso di provare a cambiare la propria vita giocando in borsa sono stati circa 2,4 milioni.

Ecco cosa è emerso dal rapporto 2020 della CONSOB

Secondo la CONSOB, ci sono stati dei cambiamenti verso le scelte di investimento da parte delle famiglie italiane, tali cambiamenti sono innanzitutto a seguito della pandemia.

Per iniziare la CONSOB ha riscontrato come vi sia stato un calo importante dei consumi, dovuto ad una riduzione del reddito disponibile, inoltre sempre per l’Italia si è verificato un risparmio precauzionale.

Nel 2020 in Italia è stato riscontrato come per la maggior parte sono gli uomini a essere più propensi per il rischio finanziario con un 73%, da notare come solo un 66% di questi condivide le scelte di investimento con il partner.

Secondo il rapporto del 2020 della CONSOB ci sono chiare situazioni di deperimento economico per le famiglie italiane, ma si può notare come d’altra parte è aumentata la consapevolezza verso gli investimenti. La partecipazione agli investimenti e ai mercati finanziari da parte delle famiglie italiane è aumentata, passando dal 30% al 33%.

Anche se vi è stato un aumento verso gli investimenti da parte degli italiani, ciò che emerge dal rapporto 2020 della CONSOB è che molte persone sono sfiduciate dai consulenti, o meglio l’idea di pagare per un servizio di consulenza rimane contenuta.

Investimenti online: La nuova digitalizzazione e l’innovazione finanziaria

Sempre secondo fonti autorevoli gli Italiani stanno vivendo un passaggio verso la digitalizzazione, sono molti quelli che si sono rivolti a investimenti autonomi ed online a fronte di pagare un consulente.

La digitalizzazione è stata spinta in modo prorompente a causa della pandemia e questo ha fatto che circa il 70% degli italiani abbia iniziato a utilizzare sistemi online, che variano dal Home Banking a Piattaforme di trading Bitcoin e altro ancora.

Le persone che hanno deciso di utilizzare i sistemi di innovazione finanziaria, come i brokers di trading online, sono differenti per tipologie e conoscenze finanziarie, vediamo le percentuali rilevate:

Le persone che hanno conoscenze sui robo advice è del 13%;

La conoscenza delle criptovalute è del 30%;

Gli individui che hanno conoscenza del trading online sono il 44%.

Gli investimenti degli italiani in borsa nel 2021

Abbiamo visto finora come sono stati gli usi ei costumi nel 2020, ad oggi a metà del 2021 si nota come il trend sia rimasto lo stesso, infatti gli investimenti online sono sempre molto amati.

L’interesse verso il trading online rimane sempre molto alto, certamente gli italiani cercano di investire solo tramite broker regolamentati, data la grande paura di essere truffati. Ora diamo uno sguardo a quali sono i mercati più amati.

Su cosa investono gli italiani nel 2021?

Il 67% degli investitori italiani preferisce dirigersi verso strumenti tradizionali, come azioni e obbligazioni;

Il rimanente preferisce strumenti più strutturati.

Ora che abbiamo verificato come gli italiani investono, è bene soffermarci su quanto.

Possiamo affermare che al popolo Italiano piacciono gli investimenti sicuri, decisamente non siamo un popolo a cui piace azzardare. Secondo le stime ottenute il 38% degli intervistati afferma che investe un capitale non elevato, sia che si tratti di trading online che di investimenti con il consulente, questo perché viene preferito un investimento sul mattone.

Fonte: Bassilo.it