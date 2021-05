Ostia, evade dai domiciliari a Fiumicino per stalkerare l’ex compagna: arrestato

Ostia – I carabinieri di Ostia hanno arrestato un 50enne di Fiumicino evaso dagli arresti domiciliari per perseguitare l’ex compagna.

L’uomo, già condannato per maltrattamenti nei confronti della propria ex fidanzata, nei giorni scorsi è stato infatti sorpreso ed arrestato dai militari mentre, dopo essere evaso dalla propria abitazione, si aggirava nei pressi dell’abitazione della donna.

Il magistrato, ritenendo chiaramente insufficiente la misura applicatagli, ne ha disposto l’immediata traduzione in carcere, pertanto, il malfattore è stato prelevato dai carabinieri ed associato presso la casa circondariale Regina Coeli di Roma.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

