Ostia – Erba incolta e rifiuti abbandonati in ogni dove: è così che si presentano le aree verdi del parcheggio di via dell’Appagliatore, all’angolo con la parrocchia di Nostra Signora di Bonaria, a Ostia.

A denunciarlo a ilfaroonline.it è un cittadino lidense, che spiega: “L’erba è altissima e le aree verdi sono diventate discariche a cielo aperto”.

di 17 Galleria fotografica Ostia, "il parcheggio di via dell'Appagliatore è una discarica a cielo aperto"









Fra l’erba, cresciuta a dismisura, è infatti possibile scorgere centinaia di rifiuti, soprattutto di plastica, e addirittura uno pneumatico, in barba al rispetto dell’ambiente e delle regole di smaltimento.

“Non si capisce perché il pavimentato non venga mai pulito da Ama con le spazzatrici”, si chiede il cittadino. Incuria e inciviltà, dunque, sembrano procedere di pari passo nel parcheggio di via dell’Appagliatore, dando vita ad uno spettacolo piuttosto scoraggiante per gli abitanti della zona.

