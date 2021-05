Polpette di lenticchie, quando le proteine… si “travestono”

Cucina e Sapori – Un secondo leggero e sfizioso, da preparare senza alcuna fatica, è costituito dalle polpette di lenticchie. Spesso i legumi non piacciono ai nostri ragazzi, e talvolta anche trasformarli in una crema non raggiunge l’obiettivo di incontrare il gusto. E allora, proviamo a giocare d’astuzia, e proporre le lenticchie “travestendole” da croccanti polpette di carne. Ecco una delle ri-ricette anti spreco di Jusy

Polpette di lenticchie

Ingredienti

400 gr di lenticchie avanzate

2 scatole di tonno

1 uovo

sale, pepe e olio

pangrattato

parmigiano grattugiato

provola affumicata e un po’ di prosciutto cotto

Procedimento

In una coppa inserire le lenticchie sgocciolate, il tonno privato dell’olio, il grana, le uova, il sale e il prezzemolo. Amalgamiamo gli ingredienti, uno alla volta. Trasferiamo il tutto in una ciotola capiente e aggiungiamo qualche cucchiaio di pangrattato per dare la giusta consistenza al composto. Formiamo ora le nostre polpette e passiamolo nel pangrattato. Appena finito, le metteremo su una placca rivestita di carta da forno e un filo di olio evo. Versiamo ancora un filo di olio evo e cuociamo in forno ventilato preriscaldato a 170° per 15 minuti. Infine, serviamo le polpette accompagnate da una ricca insalatina, con yogurt greco.

