Presidio di Protezione Civile ad Ostia Antica, la Lega: “La proposta è nostra”

Ostia – “Come annunciato dalla presidente Giuliana De Pillo e dal vicepresidente del Municipio Roma X Alessandro Ieva, ad Ostia Antica è stato individuato un immobile di proprietà di Roma Capitale tra via Pericle Ducati e viale dei Romagnoli che sarà utilizzato per far nascere un presidio di Protezione Civile (leggi qui)”. Inizia così una nota diffusa da Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio, Massimiliano Metalli, referente Lega Protezione Civile nel X Municipio, e Antonella Riti del direttivo della Lega X Municipio.

“Ad oggi, però, questa Amministrazione a guida M5S è stata sempre assente dalle problematiche rappresentate dalle associazioni di Protezione Civile del territorio, per affrontare insieme i temi del soccorso, della pianificazione inclusiva dell’emergenza, ma non solo: anche l’assenza di una (Unità di Crisi Locale) in seguito all’apertura del Coc (Centro Operativo Comunale) durante le fasi di allerta meteo che, come tutti sappiamo, ultimamente hanno interessato il nostro territorio in modo significativo”, spiegano gli esponenti della Lega.

“Per ogni servizio di emergenza maltempo le associazioni sono gestite soltanto dalla Sala Operativa di Protezione Civile comunale che, gestendo numerosissime squadre contemporaneamente su tutto il territorio comunale, non ha una visione focalizzata sul territorio del X Municipio”.

“Riteniamo che la struttura individuata dall’Amministrazione del X Municipio debba essere assegnata alle associazioni di volontariato di Protezione Civile riconosciute da Roma Capitale o dalla Regione Lazio, che sono sul territorio e che ad oggi non hanno ancora una sede operativa e di formazione idonea allo svolgimento delle attività di volontariato ed emergenza. Così come avevamo chiesto con il nostro documento, approvato in sede di bilancio“.

“Un ordine del giorno – sottolineano – che sosteneva la necessità di un polo della Protezione Civile in totale condivisione con le stesse. Ci auguriamo che l’Amministrazione prenda atto di quelle associazioni che ad oggi sono sul territorio e alle quali dovrebbe essere assegnata una nuova sede di Protezione Civile, in modo che il gruppo di volontari sia in grado di potersi muovere e agire in maniera più efficace sia per informare la cittadinanza nei vari casi di criticità e sia per le azioni di intervento necessarie”.

“Una nuova sede, con spazi più ampi e idonei, significa anche avere la possibilità di poter migliorare le attività di prevenzione, informazione, formazione dei volontari, e dare l’avvio a tanti progetti che andranno a potenziare la Protezione Civile, per la sicurezza e la tutela della collettività”, concludono Picca, Metalli e Riti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio