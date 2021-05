Sabaudia, azienda agricola distrutta da un incendio: scatta una raccolta fondi online

Sabaudia – Qualche giorno fa un vasto incendio è divampato in un’azienda agricola di Sabaudia in località Sant’Andrea. I danni sono stati ingenti, il fuoco ha distrutto il capannone dove si trovavano i mezzi agricoli.

Ma due giorni fa la famiglia proprietaria dell’azienda agricola ha lanciato una raccolta fondi online sulla piattaforma GoFundMe.

L’iniziativa, in soli due giorni, ha già ottenuto 762 condivisioni e oltre 5mila euro.

“Dopo che il rogo ha colpito il cuore della nostra attività – racconta Roberta Bedin, promotrice della campagna online -, abbiamo ricevuto la solidarietà di molti che con un messaggio o una semplice parola ci stanno facendo ritrovare la forza di rialzarci.

In questo momento abbiamo ancora più bisogno del vostro aiuto per sostenere economicamente almeno parte degli ingentissimi danni subìti, compresa la rimozione delle macerie. Ogni seppur piccolo gesto per noi sarà molto importante”.

