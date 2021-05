Terracina, al via i lavori di manutenzione della galleria Tempio di Giove

Terracina – Prenderanno il via da martedì 25 maggio i lavori di manutenzione programmata, all’interno della canna in direzione nord, della galleria Tempio di Giove situata sulla statale 7 “Appia” in provincia di Latina, nel territorio di Terracina.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza sia per il personale coinvolto nelle lavorazioni che per l’utenza in transito, la sola canna in direzione nord (Roma) sarà interdetta al traffico, consentendo il transito in doppio senso di marcia all’interno della canna in direzione sud (Napoli).

La galleria, di una lunghezza di circa 3 km, è entrata a far parte della rete trans-europea Ten, categoria che prevede l’esecuzione di lavori di adeguamento in base al D.lgs. 264/06 e stabilisce, tra l’altro, l’installazione di impianti atti a garantire standard di sicurezza in linea con le direttive europee.

Gli interventi, per un importo di 75 milioni di euro, verranno eseguiti sia in direzione sud che in direzione nord e riguarderanno il rinforzo del rivestimento in calcestruzzo lungo la calotta e i piedritti; l’impermeabilizzazione, raccolta e smaltimento delle acque di percolamento; interventi di collettamento e smaltimento delle acque di piattaforma; la messa in opera degli impianti di illuminazione, emergenza, antincendio e videosorveglianza.

In vista dell’esodo estivo e a seguito di tavoli tecnici con gli Enti Locali e le Forze dell’Ordine operanti sul territorio, Anas ha previsto una apertura temporanea della galleria, in entrambi i sensi di marcia, da venerdì 30 luglio al 23 agosto, per prevenire disagi alla circolazione e consentire gli spostamenti verso le località balneari in provincia di Latina.

La durata prevista per l’ultimazione dei lavori nella canna nord è di circa 2 anni e successivamente si proseguirà con gli interventi di manutenzione nella canna sud con le stesse modalità. Nel periodo dei lavori sarà sempre garantito, in piena sicurezza, il transito in galleria, evitando pertanto la chiusura totale di quello che costituisce un punto nevralgico per tutta la provincia di Latina.

Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

