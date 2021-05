Vaccino Covid, al via la somministrazione nelle Farmacie Comunali di Fiumicino

Fiumicino – Poter effettuare il vaccino anti-Covid direttamente in farmacia è ora realtà: dal 25 maggio 2021, tra le opzioni presenti sul sito della Regione Lazio “Prenota Vaccino”, si potrà scegliere tra i punti vaccinali anche le Farmacie Comunali.

“Le sedi di Isola Sacra ed Aranova, si sono organizzate per accogliere i cittadini – spiega Massimiliano Perri, presidente delle Farmacie Comunali, che ha voluto questa iniziativa con fermezza e determinazione – e garantire le 50 dosi settimanali che la Regione ci mette a disposizione, per poter successivamente aumentarle anche a 100/150, nel momento in cui le richieste aumentino e la struttura le possa sostenere”.

Secondo il Ministero della Salute, infatti, coinvolgendo le farmacie in questo progetto si dovrebbe garantire un aumento esponenziale delle vaccinazioni.

“Il servizio – sottolinea il Presidente – verrà effettuato all’interno delle farmacie in luoghi dedicati, mantenendo gli standard di sicurezza vigenti. I nostri farmacisti dovranno, inoltre, seguire dei corsi appositi per ottenere una liberatoria dal Ministero che gli permetta, dopo un periodo di tutoraggio ed alcune esercitazioni, di acquisire quella pratica necessaria a somministrare i vaccini”.

“Un grande traguardo per la storia della farmacia italiana – commenta il dott. Fabio Reposi, direttore della Farmacia di Aranova e amministratore delegato delle Farmacie Comunali di Fiumicino -. Per la prima volta si permette ad un farmacista di effettuare delle iniezioni.

Ricordo che per le prenotazioni, il cittadino potrà scegliere le farmacie convenzionate direttamente dal portale e vedere il calendario con giorni ed orari“.

“Sappiamo che molte persone sono meno pratiche nell’utilizzo delle nuove tecnologie – conclude Reposi -. Per facilitarli, offriamo la possibilità di poter effettuare la prima fase della prenotazione online all’interno della farmacia stessa“.

