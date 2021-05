A spasso per le vie di Civitavecchia… ma è ai domiciliari: arrestato

Civitavecchia – Passeggiava per le strade della città, ma stava scontando i domiciliari. E’ successo a Civitavecchia, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Civitavecchia, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno individuato un 24enne con precedenti, già noto ai militari poiché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso una comunità del posto, che passeggiava in strada e lo hanno fermato per una verifica.

Il giovane non ha fornito una valida spiegazione che lo giustificasse fuori dalla struttura e, risultando inoltre privo di autorizzazioni dell’Autorità Giudiziaria, è stato arrestato per evasione e nuovamente sottoposto ai domiciliari presso la comunità, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia