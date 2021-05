Ardea partecipa al “Maggio dei Libri”: si parte con le letture sulla storia della città

Ardea – Ardea partecipa al “Maggio dei Libri”, edizione regionale promossa dal Centro nazionale per la Lettura.

Sabato 22 maggio l’adesione al maggio di lettura si aprirà con la I edizione de ‘Il Turno dei Libri’ con attività e iniziative tutte dedicate al tema Amor, che avranno luogo presso il sito archeologico di Casarinaccio e presso parco Rielasingen a Tor San Lorenzo.

Si terranno letture ad alta voce tratte dalle fonti antiche che narrano la storia di Ardea e si proverà a giocare con il senso di alcuni termini linguistici. Il tutto connesso al tema ‘Amor’ adottato quest’anno per ‘Il Maggio dei Libri’ e, in particolare al settecentenario dantesco in corso.

