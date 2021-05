Case Erp di via Berlinguer a Fiumicino: costruttore rinviato a giudizio per truffa aggravata

Fiumicino – “Il Gup Gaspare Sturzo ha rinviato a giudizio la società e i responsabili della ditta di costruzioni, accusati di truffa aggravata e continuata ai danni degli ex inquilini di Via Berlinguer e delle Istituzioni dal Pm Francesco Dall’Olio”. Lo fa sapere, in una nota, Emiliano Piccioni, portavoce del Comitato Via Berlinguer, che aggiunge: “E’ un atto che conferma la fondatezza delle denunce degli ex inquilini rappresentati dall’avv. Vincenzo Perticaro e di come i cittadini restino l’unico baluardo a difesa del fine sociale dell’edilizia agevolata e dei piani di zona“.

Poi la critica nei confronti del Comune di Fiumicino, che, precisano da Via Berlinguer, anche se “presente nel fascicolo come parte lesa e chiamato in causa dai difensori degli imputati come corresponsabile, finora non ha mai partecipato ad una sola udienza, come d’altronde già visto in sede fallimentare”.

“E nonostante la Regione e il legislatore stiano tentando di salvaguardare gli abitanti, già vittime di soprusi, il Comune invece di avviare l’annullamento della Convenzione stipulata con il costruttore fa ricorso al Tar contro la Regione e i cittadini“, aggiunge Piccioni.

“Questo lascia campo libero al tribunale fallimentare che in qualsiasi momento potrebbe sgomberare decine di famiglie a basso reddito già ‘scippate’ di tutti i loro risparmi”, conclude.

