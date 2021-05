Commissione Tributaria spostata da Latina a Roma, Codici: “Un danno ai cittadini”

Latina – “Da qualche giorno – afferma Antonio Bottoni, responsabile di Codici – si sta facendo sempre più insistente la voce secondo cui sarebbe prossima la chiusura delle due sezioni della Commissione Tributaria Regionale attualmente operanti a Latina ed il loro trasferimento a Roma.

Codici ritiene non accettabile questa ulteriore privazione di un importante servizio per i contribuenti di tutta la provincia.

Dopo aver perso la competenza penale e civile di mezza provincia, con il trasferimento della competenza territoriale sulla parte meridionale e delle isole al Tribunale di Cassino, ora Latina rischia concretamente di perdere questo ulteriore importante servizio.

Un servizio che significa molto sia in termini di immagine ma anche di occupazione locale, in quanto anche gli studi legali che si occupano di diritto tributario potrebbero, con molta probabilità perdere clientela, costringendoli alla chiusura.

Una chiusura che si aggiungerebbe, peraltro, alla grave crisi che da molti anni sta già affliggendo l’intera avvocatura pontina, a cui ora si aggiungerebbero anche gli studi dei commercialisti.

Tuttavia, il danno si riverbererebbe anche sulla clientela, cioè sulla cittadinanza sempre più coinvolta in contenziosi nei confronti degli uffici pubblici, in quanto molti contribuenti potrebbero essere dissuasi dal ricercare la giustizia.

Codici ritiene questo un ulteriore danno oltre che alla collettività interessata anche alla democrazia in quanto i servizi che sino ad ora erano offerti in prossimità, si stanno sempre più accentrando nella Capitale, senza per questo comportare alcun beneficio all’erario in termini di reale risparmio di spese.

Auspichiamo che – conclude Bottoni – almeno questa volta la politica sappia affrontare in maniera condivisa e sinergica la questione, per far restare a Latina entrambe le Sezioni della Commissione Tributaria Regionale, evitando che si possa nuovamente verificare quanto accaduto nel caso del Tribunale”.

