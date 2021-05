Europei di karate, Martina si prende il bronzo: una medaglia voluta

Porec – Michele Martina lo aveva annunciato nella sua intervista rilasciata a Il Faro online alla vigilia della partenza per gli Europei di karate (leggi qui). Sarebbe stato protagonista. Avrebbe messo tutto di lui sul tatami per cogliere una medaglia importante.

Ed è arrivata quest’ultima. Lo ha fatto questa mattina nella prima sessione di finali sui tatami di Porec. E’ in svolgimento la competizione continentale, che vede gli azzurri sfidare i karateka più forti del vecchio continente, per salire sul podio. Una tappa molto importante per l’Italia del karate, prima di partecipare al Torneo di Qualificazione Olimpica e poi alle Olimpiadi del sogno.

L’azzurro, atleta delle Fiamme Oro, già campione d’Europa nel 2018 (leggi qui) e campione mondiale under 21 nel 2017, si è messo il bronzo al collo. Un match di studio con il bosniaco Muhovic. Ha cercato la stoccata vincente Michele, come si direbbe per la scherma. E’ stato il suo braccio l’arma da usare, in senso sportivo e è salito sul podio. E allora Martina ha sferrato uno yuko velocissimo a 10 secondi dalla fine dell’incontro. Lo ha vinto poi 1 a 0 e ha conquistato il terzo posto in Europa. Nella categoria degli 84 chilogrammi, in cui l’Italia ha vinto tanto in passato, prosegue la serie di successi. La voleva la medaglia Michele e ha conquistato ciò che desiderava.

(foto@fijlkam)

