Europei nuoto paralimpico, Boni medaglia bis: è bronzo nei 50 stile

Funchal – Dopo l’argento nei 50 dorso, è arrivata ieri la seconda medaglia, il bronzo nei 50 stile libero S3 per Vincenzo Boni. Con il tempo di 47”68 l’azzurro del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e del Caravaggio Sporting Village intasca il secondo alloro dietro ai due colossi ucraini, Palamarchuk medaglia d’oro (46”39) e Ostapchenko medaglia d’argento (46”69).

“Ero conscio del fatto di essere in bilico tra l‘argento ed il bronzo – ha detto l’azzurro come riportato dal sito ufficiale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico – ma soprattutto consapevole che non sarei riuscito ad agguantare il primo posto. Questa gara la porterò a Tokyo, quindi testa bassa verso un piazzamento migliore”. (finp.it)

