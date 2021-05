Formia, il M5S: “Finalmente la città avrà un porto turistico”

Formia – “L’approvazione venerdì mattina del Piano regolatore generale portuale di Formia da parte della Giunta regionale del Lazio, senza modifiche, così come era stato votato dal Consiglio comunale, chiude il percorso avviato dal Comune di Formia nel corso della amministrazione Villa e riconsegna alla nostra città un porto efficiente, funzionale, a servizio della città e delle attività contigue l’area portuale”.

Così Antonio Romano per il Movimento 5 Stelle cittadino.

“Finalmente – prosegue Romano – grazie alla tenacia dell’ex Sindaca Paola Villa e della sua Giunta, del Movimento 5 Stelle locale e regionale attraverso gli Assessori Roberta Lombardi e Valentina Corrado, si chiude l’epoca delle speculazioni sulle casse pubbliche e si pone una pietra sopra al cosiddetto porto Ranucci, un’opera faraonica, inutile, che oltre ad aver vincolato per anni all’immobilismo una parte importante della città, non avrebbe valorizzato la città né accresciuto l’occupazione, accentuando i fenomeni di erosione e deturpando la costa.

Con il nuovo Prg portuale i collegamenti marittimi con le isole pontine saranno spostati dal Molo Azzurra, al Molo Vespucci dove ora è ubicato il capolinea degli autobus e nella stessa area verranno spostate anche tutte le sedi delle Forze dell’ordine. Lungo l’attuale braccio del porto del molo Vespucci attraccheranno inoltre piccole navi da crociera mentre i pescherecci saranno posizionati lungo i due bracci del molo Azzurra, così liberando tutto lo specchio acqueo antistante la Litoranea a favore di un’area di approdo turistico, in pratica l’area delle concessioni per pontili galleggianti, mentre a terra è prevista un’area di servizi.

Insomma, un vero porto turistico, con una zona servizi al centro dello specchio acqueo, un’area a servizi anche ristorativi dove è sito l’attuale Molo Azzurra e infine la conservazione della banchina pescherecci con l’aggiunta di un pontile adibito all’accoglienza di charter.

La riqualificazione del Porto di Formia – conclude Romano – non potrà ora prescindere dal ripensare al sistema della mobilità, della sosta e dei servizi nelle aree a ridosso dell’area portuale, e potrà costituire ragione per realizzare uno spazio pubblico polifunzionale (coperto e scoperto) che restituisca alla città ed ai cittadini di Formia itinerari pedonali ricchi di attrattività e di servizi come cerniera tra terra e mare”.

La soddisfazione di Un’Altra Città

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal gruppo Un’Altra Città, tramite il suo presidente Christian Lombardi, per un risultato ottenuto grazie a “la tenacia dell’amministrazione Villa, con il supporto del Movimento 5 Stelle nelle figure degli Assessori regionali, Roberta Lombardi e Valentina Corrado. Il piano consentirà finalmente la realizzazione del Terminal passeggeri per i collegamenti marittimi con le Isole Pontine. Un terminal da migliorare nelle infrastrutture per l’accoglienza, ove sono è già presente un parcheggio di interscambio autobus e da pochi mesi la seconda stazione Fs la ‘Formia Porto’, fortemente voluta dall’Amministrazione Villa. Il trasferimento dalla banchina Azzurra dei traghetti insieme agli ormeggi della Guardia di Finanza, consentirà l’apertura di nuovi scenari turistico-ricettivi per la città di Formia. Lo specchio d’acqua potrà essere adeguatamente attrezzato e dedicato esclusivamente a carattere turistico con ormeggi per Yacht e megayacht. La banchina potrà essere dotata di servizi a terra per la ristorazione, il tempo libero e la conoscenza del patrimonio archeologico cittadino e immediatamente collegata alle attività commerciali della vicina Via Vitruvio”.

