Guasti agli ascensori della stazione di Parco Leonardo, Rfi: “A breve partono i lavori”

Fiumicino – “A seguito di numerose sollecitazioni sulla questione degli ascensori della Stazione di Parco Leonardo, seguita e sollecitata anche dal Comitato di quartiere, Rfi ci fa sapere testualmente che ‘gli interventi di manutenzione straordinaria nella stazione inizieranno quanto prima, anche se gli stessi sarebbero dovuti essere effettuati dal Consorzio. Attualmente si stanno stipulando gli ultimi adempimenti burocratici’. Non si tratta sicuramente di un momento risolutivo, speriamo tuttavia che a breve ci saranno passi in avanti. In ogni caso noi vigileremo affinché la problematica venga risolta definitivamente”. Lo dichiarano la delegata del sindaco alla Mobilità sostenibile e ai Trasporti Sandra Felici, il consigliere della Lista civica Zingaretti e vicepresidente di POP – Idee in Movimento Angelo Petrillo e il consigliere comunale di Demos Maurizio Ferreri.

