Investito in handbike da un camion: Fittipaldi grave al Niguarda

Investito mentre si allenava sull’handbike, lo scorso 20 maggio a Rozzano, nel Milanese, è in condizioni gravissime il 27enne Gioacchino Fittipaldi, che con il suo mezzo ha partecipato ai Campionati italiani di paraciclismo, maratone internazionali e Giro d’Italia su handbike e fa parte del team Obiettivo3, progetto creato dall’ex pilota Alex Zanardi per far avvicinare le persone con disabilità allo sport.

Fittipaldi, poco dopo le 16.30, è stato investito su una rotonda da un camion ed è rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo pesante. Liberato dai vigili del fuoco, è stato portato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, in codice rosso e in prognosi riservata. Sono stati riscontrati diversi traumi al torace e alle braccia.

Fittipaldi, originario di Lagonegro, in provincia di Potenza, guida la handbike da tre anni.

Lo scorso anno ha partecipato a una corsa in onore del suo mentore Zanardi, anche lui travolto da un camion nel giugno di un anno fa. (Ansa)

