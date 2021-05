Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo una giornata di venerdì all’insegna di un peggioramento, anche il weekend presenterà connotati instabili soprattutto sulle regioni settentrionali a causa del transito di una perturbazione collegata ad un profondo vortice ciclonico sul Regno Unito. Il fronte si muoverà piuttosto lentamente e avrà modo di portare delle piogge sia sabato che in parte domenica. Sarà accompagnato da una rimonta anticiclonica di tipo sub tropicale che porterà un sensibile aumento delle temperature sulle regioni centro meridionali ma non tanto sole in quanto il contrasto con l’aria più fresca legata alla perturbazione atlantica formerà strati nuvolosi anche compatti che porteranno ad una domenica a tratti grigia. Insomma un weekend ambiguo che darà la sensazione dell’estate solo all’estremo Sud. Vediamo allora un dettaglio per i due giorni in questione:

METEO SABATO 22 MAGGIO. Nord: cieli grigi fin dal mattino con qualche apertura sulle Alpi occidentali, previste piogge deboli e intermittenti sui settori di pianura e in forma di rovescio, anche temporalesco su Alpi e Prealpi centro orientali, localmente anche sulla Liguria. Dal pomeriggio tendenza a qualche apertura in più sulle pianure specie centro occidentali mentre sono attese ancora piogge su Alpi e Prealpi centro orientali e sul Friuli. Tra la sera e la notte ulteriore miglioramento da ovest ma restano piovaschi sulle Alpi orientali. Centro: nuvoloso sulla Toscana con qualche pioggia sui settori settentrionali specie appenninici, tra sole e nubi altrove con velature e stratificazioni a tratti anche spesse su Umbria e Marche, più sole su Lazio e Abruzzo. Sud: prevale il sole con qualche addensamento basso mattutino sulla Sicilia sud occidentale in rapido dissolvimento. Temperature in aumento al Centro Sud, stazionarie al Nord salvo locali aumenti in Emilia Romagna. Venti tesi meridionali con mari molto mossi.

METEO DOMENICA 23 MAGGIO. Nord: variabilità al mattino con ampi spazi soleggiati al Nordovest, sull’Emilia Romagna e sul basso Veneto, più nubi sulle Alpi centro orientali con qualche pioggia anche a carattere di rovescio. Nel pomeriggio lieve instabilità su Alpi e Prealpi orientali con ancora qualche piovasco in locale sconfinamento ai settori di pianura triveneti, più soleggiato altrove. In serata ancora qualche pioggia tra Alpi orientali e Friuli. Centro: mix di nubi tra addensamenti bassi e stratificazioni anche compatte con possibilità di qualche isolato debole fenomeno, non mancheranno comunque sprazzi di sole. Sud: nubi alte in ispessimento da ovest con cieli anche nuvolosi a metà giornata specie tra Campania, Molise, Puglia settentrionale e Basilicata. Più sole su Sicilia e ioniche. Temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud e sull’Emilia Romagna con punte anche di 30°C. Venti deboli o moderati di scirocco con mari mossi.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: giornata complessivamente variabile sulle regioni del medio Tirreno, con cieli poco o al più parzialmente nuvolosi per nubi medio-alte in transito, su Umbria e Lazio, e maggiore nuvolosità sulla Toscana, specie settentrionale e appenninica, irregolare e a tratti estesa, con pioviggini o deboli piogge sparse associate (specie Lunigiana, Versilia, Apuane, Garfagnana, pistoiese e lucchesia); nubi in aumento anche sulla Toscana occidentale da metà/tardo mattino. Temperature in ulteriore lieve aumento nelle massime. Venti moderati da sud, localmente forti da Sudest lungo le coste. Mare mosso o molto mosso.

DOMENICA: Giornata nel complesso variabile sulle regioni del medio Tirreno, per nubi in transito, sparse o talora diffuse ed estese, specie tra medio-alto Lazio, Umbria e bassa Toscana, entro sera. Possibili locali, quanto brevi ed isolati spunti piovosi. Clima più caldo, con temperature massime in aumento e picchi sino a 25/26°C. Venti moderati da Sud-Sudovest, su Umbria e Lazio, da Ovest-Sudovest sulla Toscana. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Venerdì giornata in prevalenza soleggiata sulle regioni del medio Tirreno, salvo il transito di qualche velatura o nube stratificata sparsa o talora estesa, entro sera. Seguirà un sabato nel complesso soleggiato su Lazio e Umbria, con cieli al più parzialmente nuvolosi per nubi stratificate di passaggio, talora estese su Umbria e alto Lazio; mentre avremo maggiore nuvolosità sulla Toscana, da sparsa a irregolare, con maggiori addensamenti presenti sul comparto settentrionale ed appenninico, associati a deboli precipitazioni sparse e a tratti. Domenica nel complesso variabile, con nuvolosità sparsa e talvolta estesa specie tra medio-alto Lazio, Umbria e bassa Toscana nel tardo pomeriggio/sera, dove non si esclude la possibilità di isolati e deboli spunti piovosi. Venti moderati meridionali, con rinforzi lungo le coste e crinali. Temperature in aumento specie nelle massime, in particolare domenica, quando avremo punte di 26-28°C. Tendenza ad un inizio settimana interessato ancora dal transito di correnti umide in quota che porteranno nuvolosità e qualche pioggia, in particolare sulla Toscana.

Fonte: 3B Meteo