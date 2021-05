Narcotizza e violenta una studentessa: in manette imprenditore milanese

Milano – Un incubo quello vissuto da una giovane studentessa: un imprenditore l’ha narcotizzata, ne ha abusato sessualmente e poi ha scattato alcune fotografie per documentare il fatto. E’ quanto accaduto a Milano, dove l’uomo, un 50enne, è stato arrestato.

L’operazione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Milano Porta Monforte, al termine di una indagine coordinata dal dipartimento tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli della procura di Milano (procuratore aggiunto Letizia Mannella e sostituto procuratore Alessia Menegazzo).(Fonte Adnkronos)

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio