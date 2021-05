Santa Marinella, aggredisce il padre e la compagna per una lite: arrestato 23enne

Santa Marinella – Aggredisce il padre e la sua compagna a causa di una lite. E’ quanto accaduto a Santa Marinella dove, nella tarda serata di ieri, 21 maggio 2021, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Civitavecchia sono intervenuti presso un’abitazione dove era in corso una lite familiare.

I militari hanno accertato che un giovane, un 23enne, aveva aggredito per futili motivi il padre e la sua compagna, cagionando a quest’ultima lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Lo stesso, in forte stato di agitazione, alla vista dei carabinieri intervenuti, ha iniziato a minacciarli tentando poi di colpirli con calci e pugni, prima di essere definitivamente bloccato.

L’aggressore è stato successivamente accompagnato presso la caserma di via Sangallo e, al termine degli accertamenti e sulla scorta delle dichiarazioni raccolte, è stato dichiarato in arresto e successivamente condotto presso la sua abitazione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia per rispondere dei reati di lesioni personali e resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Santa Marinella