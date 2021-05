Ardea – Un successo il gazebo di “Cambiamo!” allestito sabato a largo Genova a Nuova Florida e quello di domenica mattina a Tor San Lorenzo in Piazza Borsellino e Falcone.

Tanti i cittadini che si sono avvicinati ai due consiglieri Anna Maria Tarantino e Simone Centore, che hanno risposto alle domande spiegando le motivazioni dei disservizi di cui si lamentavano i visitatori. Non è stato difficile per i due politici spiegare la situazione in cui versa la città di Ardea e anche la sua politica, soprattutto dopo l’alleanza M5S – Pd e le dimissioni di Alfredo Cugini da vicepresidente del Consiglio Comunale.

Foto 3 di 3





“Le strade sono un pericolo pubblico, perché non vengono messe in sicurezza?” questa tra le domande più frequenti poste ai due consiglieri d’opposizione. Presente anche l’ex vice sindaco grillino dott. Colucci e diversi ex sostenitori M5S che stanno ritornando alle origini.

Non sono mancate le lamentele da parte di numerosi cittadini presenti: nuovi insediamenti di rom, appartamenti occupati abusivamente al Serpentone, niente telecamere, difficoltà nell’ottenere documenti anagrafici, un servizio di polizia municipale che arranca, malgrado l’impegno profuso dagli agenti e dall’attuale vice comandante. I due consiglieri hanno spiegato come con un centro destra unito questi disservizi potrebbero terminare. A far visita al gazebo anche il segretario sezionale del Pd Antonino Abate, più volte consigliere comunale nelle precedenti amministrazioni e il segretario della sezione di Cambiamo con Toti e membro del direttivo regionale Massimiliano Giordani.

