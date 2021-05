Estate 2021 a Ostia, si entra in spiaggia solo con l’app Seapass

Ostia – Ritorna anche quest’anno per l’estate sulle spiagge di Roma SeaPass – Il mare di Roma, una “app” per cellulari e tablet per informare in tempo reale i cittadini sullo stato di ricettività delle spiagge e per evitare sia assembramenti ai varchi di accesso sia spostamenti sul litorale quando non ci sarà disponibilità di posti. La stagione balneare 2021 per le spiagge romane è iniziata il 15 maggio e terminerà il 30 settembre.

Il litorale romano è stato suddiviso in 3 settori: Ostia Levante, che comprende Castel Porziano e Capocotta; Ostia Centro; Ostia Ponente. Ogni settore conterrà più spiagge e ogni spiaggia conterrà uno o più varchi. In tutto i varchi saranno 22 e saranno presidiati da uno steward che controllerà sia le persone in entrata che in uscita e si occuperà di inserire su un palmare a sua disposizione i dati delle presenze in tempo reale.

“In piena emergenza Covid-19 l’anno scorso abbiamo lanciato una serie di iniziative per permettere ai cittadini un accesso alle spiagge di Roma in totale sicurezza e nel rispetto delle regole previste dalle norme nazionali e regionali. Il modello Roma ha funzionato e anche quest’anno ritorna la web App SeaPass – Il mare di Roma con cui si potrà conoscere in tempo reale l’affluenza sulle spiagge libere. In questo modo le persone potranno scegliere in quale spiaggia andare”, dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Anche quest’anno abbiamo lavorato ad un Piano per garantire a tutti di passare un’estate in sicurezza. Il litorale di Roma e Ostia è pronto ad accogliere i tanti bagnanti che ogni anno scelgono di trascorrere il loro tempo al mare”, commenta la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo.

Il servizio di web app, disponibile sul sito https://www.seapassroma.it/, è attivo per tutti i 21 varchi d’accesso alle spiagge di Roma Capitale dal 15 maggio tutti weekend, mentre a partire dal 1 giugno sarà attivo tutti i giorni per Ostia Levante e dal 15 giugno per Ostia Centro e Ostia Ponente. Dal 1 settembre al 30 settembre, per tutti i varchi, tornerà ad essere attivo solo durante i weekend.

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 anche per il 2021 sono previste misure e accorgimenti per il contenimento del virus, quali il monitoraggio degli ingressi alla battigia, il mantenimento delle distanze interpersonali, il divieto di assembramenti. Trova così applicazione il Piano Strategico Gestione Balneare approvato ad aprile dal X Municipio, che definisce le modalità operative per il regolare svolgimento della stagione balneare in sicurezza, tra le quali è previsto anche il possibile contingentamento delle presenze in spiaggia fino a una capienza massima definita, oltre all’invito al mantenimento del distanziamento sociale.

