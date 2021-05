Eurovision Song Contest 2021: il trionfo dei Maneskin

Rotterdam - I Maneskin hanno vinto l’Eurovision Song Contest 2021. Con "Zitti e Buoni" hanno ottenuto 524 punti superando grazie al televoto la Francia, seconda con 499 e la Svizzera con 432. La band rock romana ha riportato in Italia il titolo che mancava dal 1990. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, con il loro brano portato al successo a Sanremo 2021 (leggi qui), hanno trionfato con 524 voti, di cui 318 ricevuti dal televoto.

"Rock'n'roll never die". Il rock and roll non morirà mai, dice Damiano commentando a caldo la vittoria all'Eurovision sul palco dell'Ahoy Arena di Rotterdam. Nell'esibizione finale, con il trofeo in mano, la band ha cantato nuovamente il brano, stavolta senza censurare le parolacce che erano state tolte come richiesto dal regolamento.

Il cantante Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio hanno iniziato a fare musica insieme nel 2016 e prima di raggiungere la popolarità grazie alla partecipazione a X Factor nel 2017 erano soliti esibirsi in via del Corso a Roma.