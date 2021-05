Fiumicino, p. Francesco Marcoaldi spegne 79 candeline

Fiumicino – Oggi, 23 maggio, il viceparroco della parrocchia di Fiumicino, Santa Maria Stella Maris, padre Francesco Marcoaldi compie 79 anni e tutti i parrocchiani lo hanno ringraziano per il lavoro che ha svolto in parrocchia mettendo a servizio la sua dedizione e la sua preziosa esperienza come missionario, svolta per 37 anni in molti paesi dell’America Latina e dell’Africa.

Nella parrocchia Santa Maria Stella Maris, durante la celebrazione della messa delle 9:30, una bambina si è avvicinata all’ambone, e ha letto questa lettera:

“Ciao a tutti, oggi vorrei dirvi una cosa molto bella. Come tutte le domeniche, anche quella di oggi è speciale perché è il giorno in cui ci dedichiamo un po’ di più al Signore, e poi, proprio oggi, il Signore ci ricorda di un suo bel regalo che ci ha fatto, che è lo Spirito Santo.

Oggi però, è una domenica ancora più speciale di tutte le altre, e sapete perché?

Oggi è il compleanno di padre Francesco, allora … buon compleanno padre Francesco!

Grazie, Padre Francesco, per avere cura di tutti i fedeli della nostra Parrocchia.

Grazie, Padre Francesco, per seguire noi bambini nei primi passi verso un cammino di fede.

Grazie, Padre Francesco, per raccontarci le tue belle storie: come dicono i nostri catechisti, Gesù raccontava le parabole ai suoi amici pescatori per aiutarli a capire meglio i suoi insegnamenti; tu, Padre Francesco, ci racconti le tue storie che piacciono tanto a noi bambini, ma piacciono tanto anche ai nostri genitori, che sono grandi ma che hanno bisogno di tornare ad essere semplici come i bambini.

Grazie, Padre Francesco, per aver reso più affettuoso e tenero questo tempo così difficile e un po’ triste a causa della pandemia.

Tanti auguri, che il Signore ti benedica e ti doni salute, serenità ed una lunga vita, da tutti i bambini della parrocchia S. Maria Stella Maris”.