Roma – La Roma si salva grazie ad un pareggio per 2-2 contro lo Spezia in rimonta nel finale e conquista un posto nella nuova Conference League ai danni del Sassuolo. Dopo un brutto primo tempo dei giallorossi chiuso in svantaggio di due gol con lo Spezia, si riprende nel secondo tempo e grazie ai gol di El Shaarawy e Mkhitaryan conquista il punto che le consente di salire a 62 punti gli stessi del Sassuolo vittorioso 2-0 sulla Lazio ma con una migliore differenza reti. Alla squadra di De Zerbi non basta il successo sui biancocelesti per 2-0 arrivato grazie ai gol al 10’ di Kyriakopoulos e al 78’ di Berardi su calcio di rigore. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma)

Foto 3 di 3