Lazio già in vacanza: il Sassuolo vince ma non basta per la Conference League

Roma – Batte la Lazio, il Sassuolo, fa il record di punti in A (62) ma l’ottima stagione non gli serve a sorpassare la Roma e a prendersi quell’Europa che i giallorossi si tengono grazie al pari alla Spezia e alla miglior differenza reti. Ma da rimproverarsi il Sassuolo ha poco, incastrando nell’ultima gara di De Zerbi la 17/a vittoria stagionale, condotta in porto nonostante un terzo di greco l’uomo in meno.

Il match

Pericolosa al 5′ con Djuricic, la squadra di De Zerbi trova infatti la rete al 10′ con un tracciante di Kyriakopulos e va vicina al raddoppio al 27′ con Defrel e sul finire della prima frazione ancora con Kyriakopulos. Fa di più e meglio, il Sassuolo, la cui azione è più continua, mentre la Lazio è tutta in una conclusione sull’esterno della rete di Muriqui ed in un sinistro con cui, al 44′, Fares non spaventa Consigli.

Nella ripresa, Lazio più convinta – c’è un tentativo di Lulic, neutralizzato da Consigli al 47′ – ma Sassuolo che resta aggrappato a possesso e palleggio, gestendo un vantaggio preziosissimo non scalfito nemmeno da Muriqi, che al 55′ alza da buona posizione. De Zerbi dà freschezza ai suoi inserendo Traore e Caputo, ma tempo 5′ e il Sassuolo si trova in 10, complice la doppia ammonizione che toglie dal match Kyriakopulos.

E dà fiducia (e metri) alla Lazio che tuttavia spreca ancora (Cataldi, Muriqi) e, alzandosi, si consegna al contropiede dei neroverdi. Che arriva non appena De Zerbi passa al 3-5-2: Caputo scappa a Parolo che lo stende ingenuamente in area e Berardi raddoppia azzerando, di fatto, le velleità degli ospiti. Che rischiano passivo più pesante, complici due palle gol non sfruttate adeguatamente – anche per merito di Strakosha – da Caputo. (fonte Ansa, foto Twitter @OfficialSSLazio)